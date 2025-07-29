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В Москве до конца рабочей недели прогнозируется жара

Вильфанд: в Москве до выходных будет сохраняться жаркая погода
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

В столице России до конца рабочей недели ожидается жаркая погода. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что со вторника по пятницу дневная температура воздуха в Москве составит от +28 до +31°C. Ночью в спальных районах будет около +15°C. При этом, уточнил Вильфанд, в центре Москвы жители испытают дискомфорт из-за очень теплых ночей. Температура там не опустится ниже +20°C.

В выходные дни прогнозируется незначительное увеличение облачности. Поэтому и в субботу, и в воскресенье пройдет небольшой дождь. Температура воздуха при этом понизится до +24...+28°C.

27 июля было сообщено, что оранжевый уровень опасности из-за сильной жары объявлен в Москве с 12:00 28 июля до 18:00 30 июля.

21 июля на Москву и Подмосковье обрушился сильнейший ливень, вызвавший масштабные подтопления улиц, дворов и трасс. По данным «Фобоса», выпало 80% месячной нормы осадков.

Ранее синоптик спрогнозировал июльские заморозки в Сибири.

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