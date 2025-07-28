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Россиянам рассказали, какими напитками можно утолять жажду в жару

Диетолог Поляков: жажду в жару лучше утолять обычной водой
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KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Жажду в жаркую погоду лучше всего утолять с помощью обычной питьевой негазированной воды. Об этом aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

«Газированная вода лучше утоляет жажду, но она может раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта, если там есть воспалительные процессы, если там есть какие-то патологические истории, типа гастритов, язв и так далее, то это может дать нехорошее осложнение. Поэтому лучше, конечно, брать обычную водичку», — уточнил эксперт.

По его словам, в питьевой режим в жару нужно дополнительно включать около 200-300 мл воды, потому что организм сталкивается с активным потоотделением. Поляков добавил, что охлаждение воды улучшит ее органолептические свойства.

Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев до этого говорил, что в летнее время важно особенно следить за качеством готовой еды, потому что в жаркую и влажную погоду бактерии размножаются в продуктах очень быстро. По его словам, блюда и кулинарные изделия, в том числе продукты с длительным сроком хранения, становятся потенциально опасными через два-три часа.

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