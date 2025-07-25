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Лабубу назвали «мягкой силой» Китая

SCMP: игрушка лабубу стала проводником мягкой силы Китая на Западе
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dazdreamz/Shutterstock/FOTODOM

Игрушка лабубу от китайской компании Pop Mart стала проводником мягкой силы Китая на Западе. Об этом заявил американский обозреватель Марк Магнир в статье для издания South China Morning Post (SCMP).

По словам автора статьи, власти Китая долгое время тратили значительные суммы в попытках повлиять на США и Европу с помощью мягкой силы. Он отметил, что подобные идеи носили чрезмерно формальный и жесткий характер и приводили к неудачам.

«Мегапопулярная плюшевая игрушка лабубу, прозванная в интернете «уродливо-милой», предоставила Китаю уникальную возможность смягчить свой имидж в тот момент, когда США испытывает глубокое недоверие к действиям Пекина в сфере защиты прав человека, в торговле и демонстрации военной силы в Южно-Китайском море», — говорится в статье.

По мнению президента консалтинговой компании Scarab Rising Ирины Цукерман, рост популярности лабубу во время усиления напряженности между США и Китаем носит дополнительный смысл. По ее словам, создание лабубу олицетворяет попытку Китая показать на международной арене более мягкий образ, в то время как стратегическая обстановка является подозрительной, враждебной и противоречивой.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала активизировать работу по созданию в России оригинальных товаров, способных стать трендовыми на международном рынке.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на новые жуткие игрушки.

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