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Матвиенко высказалась о популярности лабубу

Матвиенко: нужно создавать модные товары, сопоставимые по популярности с лабубу
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РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС призвала активизировать работу по созданию в России оригинальных товаров, способных стать трендовыми на международном рынке.

В качестве примера успешного проекта она привела китайскую куклу лабубу, которая, по ее словам, несмотря на непривлекательную внешность, завоевала популярность во всем мире.

«Сейчас один бизнесмен из Китая разработал куклу, по-моему, лабубу она называется. Уродец, смотреть невозможно, но весь мир заболел этой куклой. Все носят эту куклу на сумках, это модно, это стильно, добывают там не знаю какими способами», — заявила она.

Матвиенко добавила, что в России много талантливых людей, которым нужно оказать поддержку и помочь в организации производства и продвижения продукции. Она отметила, что приведенный ей пример с долей юмора отражает реальное положение вещей. Председатель Совфеда задалась вопросом, почему никто не носит на сумках матрешек.

До этого китайская компания Pop Mart подала в суд на сеть магазинов из США 7-Eleven за продажу поддельных игрушек лабубу.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на новые жуткие игрушки.

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