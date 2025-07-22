Компания, выпускающая куклы лабубу, оказалась дороже «Газпрома»

Фирма Pop Mart, выпускающая популярные куклы лабубу, перегнала в своей стоимости российскую транснациональную энергетическую компанию «Газпром». Это следует из данных платформы Companies market cap, составляющей финансовый рейтинг фирм.

Из информации платформы следует, что стоимость Pop Mart по состоянию на 22 июля 2025 года составляет $42,4 миллиарда. «Газпром» оказался на несколько миллиардов дешевле. Компанию оценили в $38,8 миллиардов.

20 июля сообщалось, что совокупный объем продаж игрушек с персонажем лабубу на маркетплейсе Wildberries с начала 2025 года превысил 1,5 млрд рублей. Несмотря на появление первых товаров с лабубу на площадке еще в июле 2024 года, значительный рост спроса стартовал лишь в мае текущего года. Тогда продажи прыгнули на 4700% по сравнению с апрелем, достигнув десятков миллионов рублей.

18 июля сообщалось, что треть (30%) опрошенных россиян хотя бы раз приобретали товары, ставшие популярными в социальных сетях. При этом только 4% покупали их повторно.

Ранее украинские священники призвали отказаться от «игрушки дьявола» лабубу.