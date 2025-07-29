Обвиняемый по делу о нападении на «Крокус» сообщил о причастности к теракту своего брата

Участник нападения на «Крокус» Файзов заявил о причастности к теракту брата

Брат участника нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске также причастен к террористическому акту. Об этом, ссылаясь на материалы уголовного дела, сообщает РИА Новости.

Как следует из показаний Мухаммадсобира Файзова, его старший брат, который проживает в Турции и является членом «Исламского государства» (организация запрещена в России), также является участником преступления. В частности, именно у него находились перед приездом в Москву другие террористы.

28 июля сообщалось, что члены террористической группировки, включая и тех, кто совершили нападение на «Крокус Сити Холл», проходили обучение на территории Турции, во время которого они получили навыки обращения с огнестрельным оружием.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 500. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной.

Ранее сообщалось, что соучастники теракта в «Крокусе» планировали устроить взрыв в Дагестане.