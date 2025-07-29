Аэропорт Калуги возобновил работу без ограничений

В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

В аэропорту Калуги (Грабцево) сняли временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Утром 27 июля аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге приостановил работу. В воздушной гавани ввели ограничения на полеты. Кореняко объяснял, что такой шаг необходим для обеспечения их безопасности. Аэропорт не принимал и не выпускал самолеты четыре часа — более 100 рейсов были задержаны или отменены.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что в регионе действует угроза атаки БПЛА. Позднее он рассказал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили свыше 10 украинских беспилотников в небе над регионом.

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