«В режиме нон-стоп»: в Пулково рассказали о восстановлении работы после ограничений

Утром 27 июля Пулково не принимал и не выпускал самолеты четыре часа – более 100 рейсов были задержаны или отменены. Сейчас ситуация исправляется, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе аэрогавани Санкт-Петербурга.

«В таком режиме нон-стоп, с повышенной интенсивностью прибыл борт «Аэрофлота» Boeing-777 — сейчас он будет забирать несколько рейсов на одном борту, объединяются рейсы. Что касается времени, к которому будет нормализована ситуация, — пока говорить рано, чуть позже сможем обозначить», — сказали там.

Также в пресс-службе Пулково рассказали, что ожидающим свои рейсы пассажирам выдавали пенные коврики.

«Со стороны аэропорта предоставляем для пассажиров мягкие пенки для того, чтобы могли удобно разместиться. Посадочных мест при таких скоплениях пассажиров недостаточно — мы организовываем дополнительные места для размещения с помощью этих пенок, дополнительных стульев и так далее», — заявили в пресс-службе.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале в 7:28 утра (МСК) 27 июля о временных ограничениях в Пулково. Они продлились до 11:36. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 23 самолета, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург. Более 100 рейсов были отменены и задержаны.

Ранее в российском аэропорту застряли пассажиры рейса из Батуми.