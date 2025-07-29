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Аэропорт Калуги приостановил работу

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
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Илья Питалев/РИА Новости

В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, такая мера была введена для обеспечения безопасности полетов.

Утром 27 июля в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели ограничения на полеты. Кореняко объяснял, что данный шаг необходим для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты четыре часа – более 100 рейсов были задержаны или отменены.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что в регионе действует угроза атаки БПЛА. Позднее он рассказал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 10 украинских беспилотников в небе над регионом. Чиновник отметил, что были отражены атаки беспилотников на промышленные и военные объекты области.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.

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