Страховые пенсии россиян увеличатся с 1 августа

Социальный фонд России с 1 августа 2025 года проиндексирует страховые пенсии для тех россиян, которые продолжали официально работать в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы фонда.

Отмечается, что прибавка к выплатам будет рассчитана исходя из стоимости пенсионного коэффициента, поскольку сумма взносов зависит от заработной платы.

Председатель Соцфонда Сергей Чирков уточнил, что гражданам не придется куда-то дополнительно обращаться. Все выплаты поступят на счета работающих пенсионеров в августе автоматически.

Индексацию страховых пенсий работающих пенсионеров в России возобновили с 1 января 2025 года. Она распространяется на 7,5 млн человек. Для получения страховой пенсии в этом году нужно достичь пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных коэффициентов.

С 2026 года в России перейдут на двухэтапную схему индексации страховых пенсий. С февраля следующего года их будут индексировать по уровню инфляции за предыдущий год.

Ранее в Госдуме рассказали об индексации пенсий одной категории россиян с 1 октября.