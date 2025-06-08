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В Арзамасе девушка провалилась в оставленную коммунальщиками яму

В Арзамасе девушка упала в яму, оставленную коммунальщиками
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Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»

В городе Арзамас Нижегородской области девушка упала в яму, которую коммунальщики вырыли для ремонта труб. Об этом пишет Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

По его данным, ограждение лежало на земле, вместо того чтобы стоять вокруг ямы. На место происшествия прибыли спасатели и скорая. Пострадавшую госпитализировали.

В конце мая в Ростове девушка при выходе из автобуса упала в яму, оставленную коммунальными службами во дворах домов по улице Нагибина. На помощь ей бросился очевидец произошедшего, мужчина спустился в яму глубиной около 2,5 м и сам крепко застрял в глине. Застрявших пришлось вызволять спасателям, ростовчан вытащили из ямы. Девушку передали медикам, ее спаситель в медицинской помощи не нуждался.

А в апреле в Самаре школьница провалилась в колодец, когда прогуливалась во дворе заброшенного здания по улице Фасадной. Девочка оказалась на глубине около трех метров и не смогла выбраться самостоятельно.

Ранее китайцы провалились под землю из-за ливня и попали на видео.

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