В России отказались от идеи наносить на продукты знаки об избытке сахара и жиров

Кабмин РФ не одобрил идею наносить на продукты знаки об избытке сахара и жиров

Правительство Российской Федерации не поддержало законопроект, которым предлагается наносить предупреждающие обозначения на продукты, содержащие большое количество калорий, насыщенных жиров, сахара и натрия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение кабмина.

Речь идет о предупреждающих знаках: «Избыток калорий», «Избыток сахара», «Избыток насыщенных жиров», «Избыток натрия». Авторами инициативы выступила группа депутатов от партии «Новые люди». Парламентарии предложили дополнить вышеупомянутыми обозначениями существующую маркировку. В проекте закона прописаны конкретные требования к этим знакам: они должны быть яркими и достаточно крупными.

Авторы инициативы отметили, что употребление таких продуктов в большом количестве может навредить здоровью. Они привели данные Росстата, согласно которым в стране растет число людей с ожирением и сахарным диабетом как среди взрослых, так и детей.

Ранее в Госдуме рассказали, как бороться с ожирением россиян.