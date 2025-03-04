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В Госдуме рассказали, как бороться с ожирением россиян

Депутат Куринный: для борьбы с ожирением нужно запретить рекламу вредных продуктов
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Ожирение нужно внести в число социально-значимых заболеваний и создать государственную программу по борьбе с ним, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, нужно запретить рекламу вредных продуктов и пропагандировать здоровое питание.

«Методов противодействия множество, включая законодательные: введение системы «светофор» при маркировке продуктов, включение в программу госгарантий (в том числе в базовую программу ОМС) дополнительных методов лечения ожирения, запрет на рекламу в СМИ вредных продуктов и множество других, включая грамотную системную пропаганду здорового образа жизни и здорового питания», – сказал он.

4 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Всероссийского женского форума «Женщины за здоровое общество» рассказал, что от ожирения в стране страдают 24,6% россиян, женщин среди них больше, чем мужчин. Министр добавил, что доля ожирения у детей 7-11 лет составляет почти 33%.

Ранее россиянам назвали продукты, которые провоцируют ожирение.

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