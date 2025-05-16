На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Систему маркировки «Честный знак» назвали непригодной к защите от подделок

«Известия»: коды маркировки товаров продаются всем желающим для любой продукции
close
Виталий Белоусов/РИА «Новости

Система маркировки «Честный знак», с помощью которой уже на протяжении почти десяти лет власти пытаются защитить различные категории товаров от подделок, назвали непригодной, поскольку ее коды продаются и покупаются для любой продукции. Об этом пишут «Известия».

Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова отметила, что, например, маркировку для парфюмерии есть возможность купить в интернете и других местах.

Журналисты «Известий», связались с компаниями, которые предлагают аналогичные услуги, и выяснили, что стоимость нелегального кода составляет от 3 до 15 руб. в зависимости от объема партии. При этом даже если поставщик не имеет сертификата или декларации, то сделать разрешительные документы возможно в партнерской аккредитованной лаборатории за небольшую сумму.

Например, за продукцию от одного конкретного производителя обуви нужно будет заплатить 13,5 тыс. руб., однако проверять его оригинальность и качество не будут.

Система маркировки «Честный знак» началась вводиться в 2016 году. Сейчас в ней проходят свыше 20 категорий товаров, в том числе молочная продукция, упакованная вода, пиво, консервы и даже велосипеды. Предполагалось, что такая защита уберет с рынка контрафактную и поддельную продукцию.

До этого россиянам объяснили, как не попасться на подделку при покупке украшений.

Ранее россиянам раскрыли секреты ухода за ювелирными изделиями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами