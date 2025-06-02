Стало известно, сколько денег нужно россиянам для счастья

Почти треть россиян считают, что уровень счастья напрямую зависит от денег

Большинство россиян (41%) чувствовали бы себя более счастливыми при доходе примерно в два раза больше, чем фактический — к такому выводу пришли аналитики Банки.ру в ходе исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

У 57% респондентов ежемесячный доход меньше 50 тыс. руб., при этом только 10% назвали эту сумму достаточной для счастья.

Наиболее оптимальный доход для счастья — в диапазоне от 50 тыс. до 100 тыс. руб.: его получают 28%, а достаточным для счастья считают 27%.

Большинство респондентов (35%) считает необходимым иметь накопления от 3 млн руб., при этом 23% не откладывают деньги и не планируют, а 18% хотят начать, но пока этого не делают.

Отвечая на вопрос о взаимосвязи денег и счастья, почти половина опрошенных (49%) выбрали вариант «частично, но не всегда».

Более четверть респондентов (27%) уверены, что уровень счастья напрямую зависит от количества денег. 19% опрошенных так не считают, а еще 5% не смогли дать однозначный ответ.

Большинство россиян (31%) считают, что для комфортной жизни им достаточно зарабатывать от 100 тыс. до 200 тыс. руб. в месяц. Однако такой доход получают лишь 10% населения.

Оптимум счастья и дохода для россиян в диапазоне — 50–100 тыс. руб.: получают такую сумму ежемесячно 28% ответивших, а достаточным для счастья считают 27%.

Более высокие доходы — 200–500 тыс. руб. и свыше 500 тыс. руб. — необходимы для 17 и 14% респондентов, однако реально их получают лишь 3 и 2%.

Большинство респондентов (38–49%), независимо от текущего уровня дохода, чувствовали бы себя счастливее при его увеличении примерно вдвое.

Часть опрошенных (16–40%) удовлетворены и текущим уровнем дохода, при этом их доля растет по мере увеличения дохода: 17% респондентов с доходом свыше 500 тыс. руб. заявили, что были бы счастливы и при доходе до 50 тыс. руб.

На момент опроса у 52% респондентов накопления отсутствовали. Еще 19% имели сбережения до 100 тыс. руб., а 14% — от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Доля респондентов с накоплениями свыше 500 тыс. руб. составила 15%.

Большинство опрошенных (35%) хотят накопить более 3 млн руб., чтобы быть счастливыми и чувствовать себя спокойно. Для 17% респондентов комфортный уровень сбережений — в пределах 100–500 тыс. руб., что близко к доле реально имеющих такие накопления (14%).

Только 7% опрошенных уже чувствовали себя спокойно и счастливо благодаря имеющимся накоплениям.

Потребность в наибольшем объеме сбережений (от 3 млн руб.) испытывают как респонденты с уже существующими накоплениями (свыше 1 млн руб.), так и те, у кого сбережений нет совсем.

Доля респондентов без сбережений снижается с ростом дохода — от 61% (до 50 тыс. руб.) до 31% (свыше 500 тыс. руб.). Наименьшая доля людей без накоплений наблюдается в группах с доходом 101–200 тыс. руб. (27%) и 201–500 тыс. руб. (26%).

Одновременно с ростом дохода увеличивается доля людей с накоплениями свыше 3 млн руб.: от 1% среди зарабатывающих до 50 тыс. руб. до 42–45% в группах с доходом свыше 200 тыс. руб. Доля респондентов с меньшими накоплениями (до 1 млн руб.) в этих группах заметно ниже.

Более четверть участников (28%) откладывают деньги нерегулярно. Только 32% переводят часть дохода в накопления, а большинство из них откладывают менее 10% поступающих средств. 23% респондентов не откладывают деньги и не планируют, а 18% хотят начать, но пока этого не делают.

Чаще всего участники опроса формируют накопления на случай непредвиденных ситуаций (в 30% случаев), для финансового благополучия в старости (27%) и для финансирования отдыха и путешествий (23%).

Ранее россиянам предсказали рост зарплат к концу 2025 года.