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Россия направит Швеции уведомление о денонсации соглашения по ядерным объектам

Захарова: Россия уведомит Швецию о денонсации соглашения по ядерным объектам
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MFA Russia/Global Look Press

Российская Федерация в ближайшее время официально уведомит Швецию о прекращении действия двустороннего соглашения об обмене информацией по ядерным установкам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат пояснила, что решение принято в связи с систематическим невыполнением Швецией своих обязательств по соглашению. Распоряжение правительства РФ о денонсации документа было опубликовано 24 июня.

«В строгом соответствии с положениями соглашения шведской стороне будет направлено официальное уведомление», — заявила Захарова.

Россия прекратила действие соглашения со Швецией об обмене информацией о ядерных установках и оповещении о возможных авариях. Соглашение, заключенное между СССР и Швецией в 1988 году, предусматривало регулярный обмен техническими данными и обязательство уведомлять партнера в случае радиационной угрозы, способной повлечь трансграничные последствия. Решение о денонсации принято на фоне продолжающегося свертывания контактов между Россией и странами Евросоюза в сфере гражданской ядерной безопасности.

Ранее посол рассказал о сотрудничестве Норвегии, Швеции и Финляндии в НАТО.

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