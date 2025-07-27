В Москве ожидается «оранжевый» уровень опасности из-за жары

Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в Москве с 28 по 30 июля

«Оранжевый» уровень опасности из-за сильной жары объявлен в Москве с 12:00 28 июля до 18:00 30 июля. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Отмечается, что в дневные часы ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30…+31°C.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в воскресенье в Москве ожидается теплая и сухая погода с небольшой облачностью.

Леус уточнил, что в регионе будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление останется стабильным — около 747 мм ртутного столба, что соответствует норме.

21 июля на Москву и Подмосковье обрушился сильнейший ливень, вызвавший масштабные подтопления улиц, дворов и трасс. По данным «Фобоса», выпало 80% месячной нормы осадков. Затоплены станции метро и МЦД, нарушено движение транспорта. В Подмосковье рухнул мост, жители деревни Алексино оказались отрезаны от транспорта. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее синоптик спрогнозировал июльские заморозки в Сибири.