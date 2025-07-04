Стало известно, куда россияне активнее всего летают отдыхать в отпуск этим летом

Россияне, как и год назад, этим летом активнее всего летают в Европу: на нее приходится 81,2% покупок авиабилетов. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Заметнее всего в этом сезоне вырос спрос на перелеты в Кишинев: в столицу Молдовы забронировано в четыре раза больше билетов. Остановиться там можно в среднем за 5 000 рублей в сутки — во столько обойдется номер в трехзвездочном отеле. Российские туристы в последние годы активно исследуют страны СНГ и Восточную Европу, а Молдова летом к тому же отличается достаточно комфортной и не слишком жаркой погодой, которая позволяет посвятить время экскурсионному отдыху и прогулкам на природе.

Также растет интерес туристов к Бресту; в город в Белоруссии куплено в 2,5 раза больше авиабилетов, чем прошлым летом. Номер в брестских отелях можно найти примерно за 6000 рублей в сутки. Популярность Беларуси у путешественников в последние годы значительно выросла, и россияне начинают исследовать города помимо столицы. Город-герой Брест привлекает богатой историей, а лето к тому же можно назвать лучшим временем для поездки в национальный парк «Беловежская пуща».

На третьем месте в топе летних тревел-открытий оказался Неаполь, доля которого выросла в два раза. Отель в сезон обойдется в среднем в 8000 рублей в сутки. Россиян не пугает даже стабильно жаркий климат южного итальянского города. Впрочем, многие через Неаполь добираются до популярных морских курортов — островов Искья и Капри и Амальфитанского побережья.

В десятке направлений, которые стали более востребованы у туристов, оказались и другие европейские города, например, Бергамо (доля выросла на 83,8%; стоимость номера — 9000 рублей в сутки), Валенсия (+64,5%; 9000 рублей), Париж (+47,1%; 11 000 рублей), Кёльн (+44,6%; 10 000 рублей), Афины (+41,5%; 8000 рублей), Лион (+31,4%; 8000 рублей) и Тиват (+28,6%; 12 000 рублей).

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