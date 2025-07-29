В ОП РФ рассказали о штрафе за отказ оформить регистрацию при сдаче жилья

Отказ оформить квартиросъемщикам временную регистрацию грозит собственникам жилья штрафом до семи тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Если человек снял жилье более чем на 90 дней, он обязан оформить временную регистрацию в нем, а собственник не должен в этом препятствовать, рассказал Машаров.

Он отметил, что размер штрафа для собственника жилья составляет от 5 тыс. до 7 тыс. рублей для Москвы и Санкт-Петербурга. Для остальных регионов РФ — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Кроме того, штраф может быть назначен и квартиросъемщикам, проживающим в новом месте без регистрации более 90 дней.

При этом временная регистрация не нужна, если жильцы приходятся близкими родственниками арендодателю или если квартиранты имеют постоянную регистрацию в том же регионе, где снимают жилье.

Член комиссии ОП призвал собственников жилья не бояться оформлять временную регистрацию, так как она не дает права собственности на жилое помещение.

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