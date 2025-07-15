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В Калининграде раскрыли схему с фиктивной пропиской более 100 мигрантов

СК: более 100 мигрантов фиктивно зарегистрировали в Калининграде
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Военные следственные органы СК России возбудили уголовное дело после выявления фактов незаконной регистрации более 110 иностранных граждан на территории Калининградской области. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Подозреваемыми по делу проходят трое человек — Татьяна Глазкова, Дониёр Файзиев и Бахтыр Фараджов. По данным следствия, с января 2024 года по июнь 2025 года они организовали фиктивную постановку на учет граждан из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Для этого использовались поддельные трудовые договоры и договоры аренды жилья, благодаря которым иностранцы могли нелегально находиться в России.

Преступление выявили во время совместного рейда военных следователей, сотрудников УФСБ по Калининградской области, Балтийскому флоту и регионального пограничного управления.

Суд уже арестовал одну из фигуранток — Татьяну Глазкову. Следствие продолжается и сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства дела, допрашивают свидетелей и проверяют документы.

Ранее россиянка за деньги зарегистрировала у себя дома 57 мигрантов и попалась полиции.

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