В Новосибирске силовики нагрянули на волейбольную площадку и задержали 28 человек

В Новосибирске полицейские задержали 28 человек на турнире по пляжному волейболу

В Новосибирске сотрудники полиции и Росгвардии нагрянули на турнир по волейболу, который проводился на пляже. Там правоохранители задержали 28 человек, после чего доставили их в полицию, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По ее информации, силовики работали в рамках оперативно-разыскных мероприятий с целью отработки поступившей информации.

«Проводится проверка», — заявили в пресс-службе.

Как пишет портал «НГС» со ссылкой на источник, правоохранители прибыли на мероприятие, которое проводилось в честь дня рождения Александра Трунова — осужденного лидера организованной преступной группы (ОПГ). По информации СМИ, мероприятие проходило на пляже рядом с озером на Юго-Западном жилмассиве.

21 июля стало известно, что в Москве задержали членов ОПГ, которая занималась незаконной легализацией мигрантов. Под стражей оказались четверо граждан России в возрасте от 34 до 62 лет.

Ранее сообщалось, что четверо членов ОПГ оборудовали нелегальный оружейный цех в московском ТЦ.