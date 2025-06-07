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Четверо членов ОПГ оборудовали нелегальный оружейный цех в московском ТЦ

ТАСС: в Москве члены ОПГ собирали оружие в ТЦ «Горбушкин двор»
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Илья Питалев/РИА Новости

Российские силовики задержали четырех человек, подозреваемых в участии в организованной преступной группе, которая наладила переделку и сборку огнестрельного оружия прямо в торговом центре «Горбушкин двор» в Москве. Об этом стало известно из материалов уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС.

В деле фигурируют Григорий Дягтярь, Сергей Беляков, Юрий Кашковский и Константин Белоножкин. По версии следствия, подозреваемые занимались незаконным приобретением, хранением, переделкой и сбытом оружия и боеприпасов. Основные действия происходили в помещениях самого торгового центра, а также на прилегающей территории.

Все четверо, включая бывшего гендиректора коммерческой компании и двух военных пенсионеров, находятся под стражей. Им предъявили обвинения по статьям, связанным с незаконным оборотом оружия.

Расследование началось летом 2023 года. Позже в рамках этого дела были задержаны еще несколько человек. Материалы по ним выделены в отдельное производство. Основное дело направили в Дорогомиловский суд Москвы.

Ранее курского подполковника обвинили в краже оружия для продажи.

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