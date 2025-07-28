В Ростове трое детей пропали в реке Дон

В Ростове трое детей пропали во время купания в реке Дон, одного удалось спасти

В Ростове-на-Дону трое детей пропали во время купания в реке Дон. Происшествие произошло возле Ворошиловского моста, сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области.

По информации ведомства, десятилетнего мальчика удалось спасти, поиски двух других детей продолжаются.

«Поступила информация о том, что очевидцами из акватории реки Дон спасен один ребенок 2015 года рождения. В медицинской помощи не нуждается», — заявили в пресс-службе.

На прошлой неделе в Москве спасли молодого человека, упавшего в Москву-реку. Инцидент случился в районе Серебряного бора — юноша случайно сорвался с Живописного моста в воду. Благодаря оперативным действиям спасателей, находившихся поблизости на катере, пострадавшего быстро извлекли из воды.

13 июля в Мордовии многодетная мать и ее дочь спасли ребенка на реке, но сами ушли под воду.

Ранее ребенок утонул на глазах у инструктора в бассейне Саратова.