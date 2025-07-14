На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Многодетная мать с дочерью не выжили, спасая ребенка из реки в российском регионе

В Мордовии многодетная мать с дочерью не выжили, спасая ребенка на реке
true
true
true
close
Pexels

В Мордовии многодетная мать и ее дочь спасли ребенка на реке, но сами ушли под воду. Об этом сообщает глава региона Артем Здунов.

Инцидент произошел 13 июля во время отдыха многодетной семьи в Ковылкинском районе на реке Мокша. Пока отец находился возле палатки, мать с детьми решили искупаться.

В какой-то момент 13-летняя девочка ушла под воду, и ее мать со старшей сестрой бросились на помощь. В результате девочку вытащили, но женщина со старшей дочерью не выжили, не сумев выбраться.

В семье остались десять детей, младшему из которых нет и года. Правительство республики возьмет ситуацию на особый контроль, власти обещают обеспечить семью необходимой поддержкой. Глава региона призвал граждан соблюдать осторожность на воде.

Ранее в Алтайском крае школьницу достали со дна водоема в тяжелом состоянии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами