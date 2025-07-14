Многодетная мать с дочерью не выжили, спасая ребенка из реки в российском регионе

В Мордовии многодетная мать с дочерью не выжили, спасая ребенка на реке

В Мордовии многодетная мать и ее дочь спасли ребенка на реке, но сами ушли под воду. Об этом сообщает глава региона Артем Здунов.

Инцидент произошел 13 июля во время отдыха многодетной семьи в Ковылкинском районе на реке Мокша. Пока отец находился возле палатки, мать с детьми решили искупаться.

В какой-то момент 13-летняя девочка ушла под воду, и ее мать со старшей сестрой бросились на помощь. В результате девочку вытащили, но женщина со старшей дочерью не выжили, не сумев выбраться.

В семье остались десять детей, младшему из которых нет и года. Правительство республики возьмет ситуацию на особый контроль, власти обещают обеспечить семью необходимой поддержкой. Глава региона призвал граждан соблюдать осторожность на воде.

Ранее в Алтайском крае школьницу достали со дна водоема в тяжелом состоянии.