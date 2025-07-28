В Шебекинском округе за три месяца восстановили более 2 тысяч домов

В Шебекинском округе Белгородской области за три месяца восстановили 2149 поврежденных домов и квартир. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К 1 августа ставили себе задачу закончить 2432 объекта (а к 1 сентября — порядка 2700). Исходя из этой задачи, на данный момент остается выполнить до конца июля 283 жилых помещения», — написал глава области.

Он добавил, что за время работ количество поврежденных объектов выросло — на 1,5 тысячи, а еще к 800 зданиям специалисты не могут подступиться из-за обстрелов.

До этого Гладков заявлял, что власти Белгородской области перечислили 950 млн рублей 152 собственникам и жителям Краснояружского, Шебекинского, Белгородского, Грайворонского районов и округов, а также тем жителям, чье жилье было уничтожено украинскими военнослужащими, или тем, кто проживал в закрытых населенных пунктах.

Ранее в Белгородской области сбили украинский дрон с надписью «с любовью для жителей».