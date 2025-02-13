Рязань облетели на самолете с иконой Божией Матери, чтобы защитить город от БПЛА

Над Рязанью совершили воздушный крестный ход для защиты от дронов

Над Рязанью совершили воздушный крестный ход для защиты города от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается на сайте епархии.

На борту самолета находились святыни Богословского монастыря: чудотворная икона Божией Матери «Знамение», частицы мощей святителя Николая Чудотворца и великомученика Георгия Победоносца, а также частица Животворящего Креста Господня. Борт совершил облет города.

По словам представителей епархии, целью крестного хода было вознести молитву об охране Рязани от воздушных атак, а также отметить приближающееся 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В начале февраля механик-водитель 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Алексей Крупин рассказал, как его спасла икона, которую ему подарил брат. Он сообщил, что икона была у него в нагрудном кармане, а рядом с ней лежал телефон. Осколок пробил телефон и застрял в иконе. Мужчина поблагодарил брата за подарок, который спас ему жизнь.

Ранее патриарх Кирилл оценил текущее положение Русской православной церкви.