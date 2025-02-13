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Рязань облетели на самолете с иконой Божией Матери, чтобы защитить город от БПЛА

Над Рязанью совершили воздушный крестный ход для защиты от дронов
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ryazeparh.ru

Над Рязанью совершили воздушный крестный ход для защиты города от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается на сайте епархии.

На борту самолета находились святыни Богословского монастыря: чудотворная икона Божией Матери «Знамение», частицы мощей святителя Николая Чудотворца и великомученика Георгия Победоносца, а также частица Животворящего Креста Господня. Борт совершил облет города.

По словам представителей епархии, целью крестного хода было вознести молитву об охране Рязани от воздушных атак, а также отметить приближающееся 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В начале февраля механик-водитель 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Алексей Крупин рассказал, как его спасла икона, которую ему подарил брат. Он сообщил, что икона была у него в нагрудном кармане, а рядом с ней лежал телефон. Осколок пробил телефон и застрял в иконе. Мужчина поблагодарил брата за подарок, который спас ему жизнь.

Ранее патриарх Кирилл оценил текущее положение Русской православной церкви.

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