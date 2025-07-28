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Появились детали отношений Эмбер Херд и Илона Маска

Radar Online: бывшая девушка Илона Маска обвинила его в слежке
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ZUMA Press/Global Look Press

Стали известны новые подробности об отношениях американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска и его бывшей девушки, актрисы Эмбер Херд. Их опубликовало издание Radar Online.

Отношение Маска и Херд начались в 2017 году и продлились всего несколько месяцев. Пара предприняла еще попытки, чтобы сойтись, однако они не увенчались успехом. В этот период актриса пожаловалась подруге на ревность Маска. По ее словам, он вел себя как сумасшедший, установил в доме камеры и прослушивающие устройства в автомобиле, чтобы следить за возлюбленной.

Окончательный разрыв произошел в декабре 2017 года во время поездки в Рио-де-Жанейро. После ссоры Херд, как пишет издание, заперлась в номере отеля и стала кричать, что Маск отобрал у нее паспорт, и она боится нападения. Однако сотрудники службы безопасности отеля и невестка миллиардера утверждают, что это было не так.

До этого актриса Меган Дэвис, которая сыграла бывшую жену Джонни Деппа Эмбер Херд в фильме о суде звездной пары «Скандальное мнение: Дело Деппа против Херд», пожаловалась на травлю. Спустя два года после премьеры артистка призналась, что столкнулась с ненавистью поклонников Деппа. Они массово писали ей в соцсетях, называя «уродкой», «толстой» и «позорищем».

По словам Дэвис, она не была готова к подобным нападкам. Однако восприняла это как хороший урок.

Ранее друзья Эмбер Херд рассказали о ее восстановлении после развода с Деппом.

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