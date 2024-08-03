Сыгравшая жену Джонни Деппа актриса пожаловалась на травлю

Актриса Меган Дэвис, сыгравшая жену Джонни Деппа актрису Эмбер Херд в фильме о суде звездной пары «Скандальное мнение: Дело Деппа против Херд» пожаловалась на травлю. Ее цитирует Page Six.

Спустя два года после премьеры фильма 35-летняя Дэвис призналась, что ей пришлось столкнуться с проявлениями ненависти со стороны поклонников Деппа. По словам актрисы, сразу же после объявления об актерском составе фильма она стала получать тысячи сообщений и комментариев.

«И многие из них были ужасными, типа: «Ты такая уродка, ты такая толстая». Ты позорище», — вспоминает она.

По словам Дэвис, она не была готова к подобным нападкам.

«Это был действительно хороший урок для меня, трудный урок, и теперь я стараюсь не отвечать хейтерам», — говорит актриса.

Хейтерские комментарии помогли Дэвис, которая не следила за широким освещением суда в СМИ до тех пор, пока ее не пригласили на прослушивание в «Скандальное мнение», «очеловечить» образ Херд.

«Когда я слушала эти записи, многом узнавала себя — как я сама спорила с людьми, в которых была влюблена. Сложно встречаться с кем-то, чья жизнь больше, чем просто жизнь», — сказала актриса, добавив, что понимает — Херд не святая.

Накануне друзья Эмбер Херд рассказали о ее восстановлении после развода с Деппом.

Ранее Рой Джонс сделал Павлу Воле неожиданное признание о вредных привычках.