Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сыгравшая жену Джонни Деппа актриса пожаловалась на травлю

Актриса Дэвис сыграла жену Деппа Эмбер Херд и столкнулась с травлей

close
100%
Billy Bennight/Global Look Press

Актриса Меган Дэвис, сыгравшая жену Джонни Деппа актрису Эмбер Херд в фильме о суде звездной пары «Скандальное мнение: Дело Деппа против Херд» пожаловалась на травлю. Ее цитирует Page Six.

Спустя два года после премьеры фильма 35-летняя Дэвис призналась, что ей пришлось столкнуться с проявлениями ненависти со стороны поклонников Деппа. По словам актрисы, сразу же после объявления об актерском составе фильма она стала получать тысячи сообщений и комментариев.

«И многие из них были ужасными, типа: «Ты такая уродка, ты такая толстая». Ты позорище», — вспоминает она.

По словам Дэвис, она не была готова к подобным нападкам.

«Это был действительно хороший урок для меня, трудный урок, и теперь я стараюсь не отвечать хейтерам», — говорит актриса.

Хейтерские комментарии помогли Дэвис, которая не следила за широким освещением суда в СМИ до тех пор, пока ее не пригласили на прослушивание в «Скандальное мнение», «очеловечить» образ Херд.

«Когда я слушала эти записи, многом узнавала себя — как я сама спорила с людьми, в которых была влюблена. Сложно встречаться с кем-то, чья жизнь больше, чем просто жизнь», — сказала актриса, добавив, что понимает — Херд не святая.

Накануне друзья Эмбер Херд рассказали о ее восстановлении после развода с Деппом.

Ранее Рой Джонс сделал Павлу Воле неожиданное признание о вредных привычках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами