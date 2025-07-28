В Курской области восстановили подорванный путепровод

В Курской области в рекордные сроки восстановили путепровод после террористического акта, произошедшего 1 июня. Об этом сообщает РЖД.

«РЖД построили новый однопутный путепровод и открыли движение на участке Остапово — Михайловский Рудник в Курской области. Искусственное сооружение возведено в максимально короткие сроки», — отмечается в публикации.

В РЖД уточнили, что возведение путепровода было начато 30 июня после завершения проектирования и осуществлялось круглосуточно. В строительных работах задействовали более 120 железнодорожников и 12 единиц тяжелой техники.

Длина путепровода составляет 36 м. Он состоит из трех пролетных строений общим весом 250 тонн. В РЖД рассказали, что их удалось установить с помощью кранов грузоподъемностью 200 тонн. Высота конструкции составляет 5,7 м, что почти на метр выше прежнего сооружения, это дало возможность пропускать под ним негабаритный автотранспорт, о чем просили власти региона.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло в ночь на 1 июня. В тот момент по переправе двигался грузовой локомотив. Одна из секций состава рухнула на расположенную под мостом автомобильную дорогу. После падения началось возгорание тепловоза, но огнеборцам удалось оперативно ликвидировать пожар.

В Следственном комитете РФ заявили, что объект транспортной инфраструктуры был подорван.

Ранее РЖД добавила места в поездах «Сапсан» на фоне ограничений в аэропорту Петербурга.