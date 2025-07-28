На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ назвали суицид одного из жильцов возможной причиной взрыва дома в Саратове

SHOT: причиной взрыва дома в Саратове мог стать суицид одного из жильцов
true
true
true
close
Telegram-канал «Роман Бусаргин»

Одной из возможных причин взрыва дома в Саратове мог стать суицид одного из жильцов. Сейчас эту версию обрабатывает следствие, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным издания, подозреваемым стал 39-летний мужчина, проживающий вместе с женой и ребенком в квартире, которую признали эпицентром взрыва. Отмечается, что незадолго до этого супруга решила с ним развестись.

Тело мужчины обнаружили при разборе завалов. От его квартиры не осталось буквально ничего, уточнили в SHOT.

Взрыв произошел в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове. В результате обрушалась часть углового подъезда на верхних этажах здания, пострадали 30 квартир.

В результате случившегося не выжили семь человек, в том числе один ребенок. Также пострадали 18 жителей дома. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, включая теракт. В Саратовской области был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), возбуждено уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на видео попал момент взрыва в 10-этажке в Саратове.

Все новости на тему:
Взрыв газа в Саратове
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами