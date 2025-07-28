СМИ назвали суицид одного из жильцов возможной причиной взрыва дома в Саратове

SHOT: причиной взрыва дома в Саратове мог стать суицид одного из жильцов

Одной из возможных причин взрыва дома в Саратове мог стать суицид одного из жильцов. Сейчас эту версию обрабатывает следствие, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным издания, подозреваемым стал 39-летний мужчина, проживающий вместе с женой и ребенком в квартире, которую признали эпицентром взрыва. Отмечается, что незадолго до этого супруга решила с ним развестись.

Тело мужчины обнаружили при разборе завалов. От его квартиры не осталось буквально ничего, уточнили в SHOT.

Взрыв произошел в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове. В результате обрушалась часть углового подъезда на верхних этажах здания, пострадали 30 квартир.

В результате случившегося не выжили семь человек, в том числе один ребенок. Также пострадали 18 жителей дома. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, включая теракт. В Саратовской области был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), возбуждено уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на видео попал момент взрыва в 10-этажке в Саратове.