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Подросток из Дагестана ради шутки сообщил о террористах в московской школе

В Дагестане юношу задержали после ложного звонка о террористах в школе Москвы
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МВД по Республике Дагестан

В Дагестане задержали 14-летнего подростка, который заявил, что в одной из школ Москвы находятся террористы. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Там рассказали, что юноша позвонил в дежурную часть Ботлихского отдела полиции 19 мая. После его сообщения столичные правоохранители выехали в указанную школу, эвакуировали ее сотрудников и учащихся и осмотрели территорию в сопровождении служебно-разыскной собаки. Информация о террористах не подтвердилась.

Как уточняется, правоохранители Дагестана быстро установили личность звонившего, который воспользовался телефоном одноклассника. После сообщения о террористах он вернул гаджет. Задержанный признался, что сделал все ради шутки.

19 мая полицейские задержали 14-летнего подростка из Краснодарского края за ложное сообщение о минировании торгового центра в Махачкале. В апреле школьник позвонил в ТЦ и сообщил о взрывных устройствах в здании. На место выезжали правоохранители и экстренные службы. Людей вывели из здания, в результате поисков бомбу не обнаружили. Подросток сознался в содеянном и рассказал полицейским, что представился своим другом, когда звонил в ТЦ.

Ранее из-за угрозы взрыва прервали церемонию вручения призов кинофестиваля.

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