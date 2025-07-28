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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве из-за сильной жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Москве из-за сильной жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогностической карте, до 18:00 мск 30 июля в Москве ожидается сильная жара. Температура поднимется до +30-31°C.

«Оранжевый» уровень погодной опасности указывает на то, что погодные условия представляют угрозу, существует вероятность возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба.

28 июля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил в беседе с RT, что на текущей неделе в Москве и Подмосковье сохранится хорошая погода – будет ясно, солнечно и сухо. По его словам, осадки с грозами вернутся в столичный регион не раньше августа.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в регионах Северо-Западного федерального округа, в Краснодарском крае, на Северном Кавказе, на юге Сибири, в Якутии и на Сахалине ожидается аномально жаркая погода. По его словам, температура в этих регионах будет превышать на норму на пять градусов и выше.

Ранее синоптик спрогнозировал июльские заморозки в Сибири.

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