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В Роспотребнадзоре рассказали, сколько можно хранить готовую еду в жару

Специалист Лебедев: готовую еду в жару лучше хранить не более трех часов
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Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

В летнее время важно особенно следить за качеством готовой еды, потому что в жаркую и влажную погоду бактерии размножаются в продуктах очень быстро. Об этом kp.ru рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, блюда и кулинарные изделия, в том числе продукты с длительным сроком хранения, становятся потенциально опасными через два-три часа. Врач уточнил, что это грозит пищевыми инфекциями, вплоть до серьезных кишечных заболеваний. Из-за этого человек может столкнуться с рвотой, диареей и интоксикацией.

«В таких идеальных условиях примерно каждые полчаса микробная обсемененность продуктов удваивается: через час их будет уже в четыре раза больше, а через два часа — в 16 раз. И далее в геометрической прогрессии. Но при этом внешне продукты выглядят вполне свежими и доброкачественными», — заключил Лебедев.

Нутрициолог, эксперт МИИН (Международный институт интегративной нутрициологии) и руководитель московского представительства АНКЗ (Ассоциация нутрициологов и коучей по здоровью) Анастасия Нехорошкова рассказала «Газете.Ru», что жаркая погода — это прекрасное время для отдыха и развлечений, но оно также несет серьезные риски для здоровья, особенно когда речь идет о водном балансе организма. Правильная организация питьевого режима способна предотвратить большинство проблем, связанных с жарой.

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