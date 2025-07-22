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Соскин заявил, что к зиме на Украине «будет нечего жрать» из-за саранчи

Соскин: прилет египетской саранчи на Украину может привести к голоду этой зимой
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Прилет саранчи из Египта на Украину может обернуться Киеву продовольственной катастрофой уже этой зимой. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

По словам экс-советника, Запорожье и Запорожская область полностью накрыты «роем египетской саранчи». Кучма пояснил, что насекомые прибыли со стороны Каховского моря.

«Это очень нехорошая символика для [президента Украины Владимира] Зеленского, для Украины в целом. <…> Жрать нечего будет, я вам рассказывал, что к зиме может быть голод в Украине, поэтому не расслабляйтесь», — заявил Соскин.

Бывший советник Соскина сравнил происходящее с библейским сюжетом в ЕгиптеИмеются в виду события «Макот Мицраим», которые описывались в Пятикнижии. Это десять бедствий, постигшие египтян за отказ египетского фараона освободить порабощенных сынов Израилевых. Привели к Исходу евреев из Древнего Египта. Одно из бедствий — нашествие саранчи. Полчища насекомых атаковали поля, съели зелень и плоды, сохранившиеся после града., и отметил, что таким образом Зеленский расплачивается за совершенные им во время президентства ошибки.

Накануне «Інсайдер UA» сообщал, что саранча массово напала на Днепропетровскую область Украины. Портал опубликовал кадры, на которых можно увидеть огромное количество насекомых, пролетающих недалеко от многоэтажных домов. Насекомые нанесли ущерб урожаю в Запорожской, Винницкой, а также в Одесской и Херсонской областях.

Ранее ученые предупредили о более обширных нашествиях саранчи из-за изменения климата.

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