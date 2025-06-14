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Россиянин заколол знакомого шампуром во время ссоры

В Подмосковье мужчина вонзил шампур в грудь приятелю
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ГСУ СК России по Московской области

В Кашире 33-летний местный житель заколол знакомого шампуром, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает ГСУ СК РФ Московской области.

Инцидент произошел 13 июня в дачном доме на берегу реки Ока. 33-летний местный житель поссорился со своим приятелем. В ходе конфликта он схватил шампур и вонзил его в грудь оппоненту.

Свидетели произошедшего вызвали скорую помощь, но спасти пострадавшего не удалось. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого россиянин отделался условным сроком за нападение с ножом на полицейских. Житель Сахалина устроил дебош и напал на сотрудника полиции, бросив в него стеклянную бутылку. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

Ранее россиянка поссорилась с мужем и пронзила его сердце шампуром.

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