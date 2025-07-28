В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменен режим воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!», — сказано в сообщении.

Общественный и морской транспорт в городе возобновил работу, пишет Telegram-канал Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Таким образом, режим воздушной тревоги действовал около получаса.

В начале июня в городе появились два новых сигнала оповещения об опасности. На заседании оперштаба было решено добавить оповещения «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!». Это было связано с тем, что противник может активизировать атаки с применением ракет, БПЛА и морских безэкипажных катеров.

По словам губернатора, этими оповещениями нельзя пренебрегать. Когда они звучат, нужно добраться до берега и спрятаться в укрытии. При нахождении на пляже следует покинуть опасную зону и отойти от воды по меньшей мере на 100 м.

В конце мая зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что, если домофоны в жилых домах начнут использоваться для оповещения жителей об опасностях, это не сильно повлияет на стоимость жилищно-коммунальных услуг.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.