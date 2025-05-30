В Госдуме ответили на вопрос о подорожании ЖКУ из-за домофонов с сигналами гражданской обороны

Если домофоны в жилых домах начнут использоваться для оповещения жителей об опасностях, это не сильно повлияет на стоимость жилищно-коммунальных услуг. Об этом «Газете.Ru» заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Депутат уточнила, что сами домофоны могут стать дороже, но система оповещения не настолько сложна, чтобы внести «серьезный вклад» в повышение стоимости.

«У нас домофоны либо входят в состав общего имущества многоквартирного дома и оплачиваются по тарифам, принятым общим собранием, либо они не входят, и, опять же, на основании решения собрания заключается договор. В Москве стоимость домофонного обслуживания определяется постановлением правительства Москвы, причем она у нас долгие годы не поднималась, в последние годы только чуть-чуть выросла. Короче, сейчас по структуре определения платы конечный субъект, определяющий стоимость, это общее собрание. И тут, наверное, домофоны с оповещением просто будут дороже, но говорить о том, что это как-то сильно повлияет на стоимость, я бы не стала, потому что домофон сейчас и так достаточно сложная, высокотехнологичная система, там и видеонаблюдение есть, и прочее. Эта система оповещения не настолько сложна, не настолько затратна, чтобы там какой-то вот такой серьезный вклад внести», — сказала она.

30 мая глава МЧС Александр Куренков заявил, что домофоны в подъездах жилых домов могут стать альтернативой радиоточкам и оповещать граждан об опасностях и угрозах. По словам министра, на данный момент почти не осталось радиоточек, поэтому домофоны могут стать альтернативой, через которую «можно будет доводить до людей общий сигнал гражданской обороны «Внимание всем!».

Ранее стало известно, что спасатели Подмосковья хотят использовать БПЛА для оповещения граждан при ЧС.