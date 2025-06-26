В Приморском крае заметили опасных акул-людоедов

Акул-людоедов мако заметили в Уссурийском заливе, у берегов Приморского края. Они приплыли туда из-за аномальной жары, пишет Telegram-канал Mash.

Как правило, мако можно встретить в тех краях в середине августа. Однако в этом году вода прогрелась до 22 градусов раньше времени, поэтому хищницы приплыли уже в конце июня и начали охотиться.

На видео, снятое очевидцами, видно, как одна из акул выпрыгивает из воды. Таким образом она оглушает рыб, плавающих неподалеку. По данным Mash, мако представляют угрозу для человека.

Согласно статистике Shark Attack File, с 2006 по 2024 год зафиксированы десятки случаев нападения этих акул на туристов, аквалангистов и рыбаков. Последний случай атаки был в декабре 2024 года — тогда хищница напала на туриста из Италии в Египте. Также мако покалечила спасателя, который пытался вытащить пострадавшего на берег. Его госпитализировали с тяжелыми рваными ранами.

До этого старший преподаватель кафедры океанологии МГУ имени М. В.Ломоносова Сергей Мухаметов рассказал, как спастись при нападении акулы. По его словам, во время отдыха на море важно постоянно смотреть по сторонам и контролировать ситуацию. Он подчеркнул, что торчащий из воды плавник акулы является сигналом для немедленного движения к берегу.

При нападении акулы эксперт посоветовал стараться бить ей по глазам, выкалывать их или ударить в нос. Мухаметов отметил, что хищниц привлекают резкие движения, запах крови или рвотных масс.

Ранее эксперт рассказал, что не нужно делать при нападении акулы.