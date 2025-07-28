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Охрана храма рассказала о визите трансгендеров в Сретенский монастырь

Охрана Сретенского монастыря рассказала о провокации трансгендеров
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Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Начальник охраны Сретенского монастыря Иван рассказал ИА Регнум, что в Москве компания трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским в РФ и запрещено) пришла на территорию Сретенского монастыря в откровенных нарядах записывала провокационные видео.

По словам сотрудника охраны, молодые люди высмеивали прихожан и называли батюшку сатанистом. При этом охрана монастыря не могла выгнать нарушителей, поскольку по уставу храм открыт для всех прихожан. После общественного возмущения правоохранительные органы, включая полицию и ФСБ, обратили внимание на инцидент. В монастыре заявили, что могут изменить правила посещения территории.

«Вечером в пятницу, 18 июля, эта… этот… как бы правильно их назвать? Этот человек с еще двумя такими же человеками зашли на территорию Сретенского монастыря. Всего они пробыли здесь порядка 15 минут, в течение которых записывали свои видео. Мы не сразу поняли, что это трансгендеры — тут сразу не каждый определит, девочка это, мальчик или что-то другое», — рассказал начальник охраны монастыря.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента и ищут трансгендеров, которые сняли провокационные видео у Сретенского монастыря . Если их действия будут признаны преступлением по статье об оскорблении чувств верующих, им может грозить тюремный срок.

До этого видеозапись с визитом предполагаемых подростков-трансгендеров в монастырь распространила площадка «Двач». Неизвестно, совершали ли провокаторы операции по смене пола, и действительно ли они считают себя женщинами. Их манера поведения и провокационные действия вызвали осуждение у части комментаторов в сети, которые теперь требуют, чтобы авторов роликов наказали.

Ранее Верховный суд Британии отказался отнести трансгендеров к женщинам.

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