WSJ рассказал о новой стратегии пропаганды в КНДР

WSJ: в КНДР вышел сериал о коррупции для сохранения легитимности Ким Чен Ына

В Северной Корее вышел сериал «Новая весна на равнине Пэкхак» о недостатках и коррупции в стране. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации говорится, что длительное время власти КНДР допускали к созданию только насыщенные пропагандой киноленты, в которых страна была представлена «как утопический рай», где трудолюбивые жители выражают глубокую преданность властям.

По данным журналистов, лидер КНДР Ким Чен Ын решил изменить тактику и выпустить альтернативный сериал, чтобы сохранить легитимность. В апреле 2025 года сериал стал хитом у жителей Северной Кореи. Сюжетная линия разворачивается вокруг повседневной коррупции в стране, где местные чиновники крадут зерно, фермеры не выполняют план, а люди подкупают начальство.

Помимо этого, в ленте упоминаются семейные конфликты, которые противоречат официальной поддержке семейных ценностей.

По словам доцента южнокорейского Университета Донсео Криса Мандея, северокорейцы никогда не наблюдали, чтобы провалы партии и личные недостатки были изображены в сериалах так наглядно.

Незадолго до этого КНДР пригласили к участию в конкурсе «Интервидение».

Ранее Ким Чен Ын передал Путину и россиянам теплые пожелания через министра культуры РФ.