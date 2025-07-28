На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

WSJ рассказал о новой стратегии пропаганды в КНДР

WSJ: в КНДР вышел сериал о коррупции для сохранения легитимности Ким Чен Ына
close
Виталий Аньков/РИА Новости

В Северной Корее вышел сериал «Новая весна на равнине Пэкхак» о недостатках и коррупции в стране. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации говорится, что длительное время власти КНДР допускали к созданию только насыщенные пропагандой киноленты, в которых страна была представлена «как утопический рай», где трудолюбивые жители выражают глубокую преданность властям.

По данным журналистов, лидер КНДР Ким Чен Ын решил изменить тактику и выпустить альтернативный сериал, чтобы сохранить легитимность. В апреле 2025 года сериал стал хитом у жителей Северной Кореи. Сюжетная линия разворачивается вокруг повседневной коррупции в стране, где местные чиновники крадут зерно, фермеры не выполняют план, а люди подкупают начальство.

Помимо этого, в ленте упоминаются семейные конфликты, которые противоречат официальной поддержке семейных ценностей.

По словам доцента южнокорейского Университета Донсео Криса Мандея, северокорейцы никогда не наблюдали, чтобы провалы партии и личные недостатки были изображены в сериалах так наглядно.

Незадолго до этого КНДР пригласили к участию в конкурсе «Интервидение».

Ранее Ким Чен Ын передал Путину и россиянам теплые пожелания через министра культуры РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами