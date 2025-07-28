На рынке в Бангкоке произошла стрельба

На популярном рынке в Бангкоке произошла стрельба, погибли пять человек

На рынке в Бангкоке мужчина открыл стрельбу, в результате которой пять человек погибли и двое получили ранения. Об этом сообщает Khaosod.

Инцидент произошел на рынке «Ор Тор Кор» на улице Кампхэнг Пхет в районе Чатучак. Преступником оказался 61-летний уроженец города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда.

Жертвами стрельбы стали продавщица и четыре сотрудника охраны.

18 июля газета New York Post писала, что в Хьюстоне 28-летний мужчина был застрелен во время похорон морской свинки. Вместе с младшим братом они хоронили их недавно умершую домашнюю морскую свинку на заднем дворе, когда их сосед неожиданно вышел из дома с огнестрельным оружием и открыл огонь по молодым людям. Прибывшие на место стрельбы полицейские оперативно задержали подозреваемого.

Ранее в Чикаго произошла стрельба у ночного клуба.