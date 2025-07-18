Жителя США расстреляли на похоронах его любимой морской свинки

NYP: в США мужчину расстреляли во время похорон его морской свинки

В Хьюстоне мужчина был застрелен во время похорон морской свинки, пишет New York Post.

Как пишут СМИ, 28-летний мужчина был смертельно ранен в результате стрельбы, случившейся в самый неожиданный момент — когда он вместе с младшим братом хоронили их недавно умершую домашнюю морскую свинку на заднем дворе. По данным полиции, двое братьев решили в спокойной обстановке похоронить питомца, который был для них не просто животным, а настоящим членом семьи.

Однако сосед, чьи именно разногласия привели к конфликту, неожиданно вышел из дома с огнестрельным оружием и открыл огонь по молодым людям. Прибывшие на место стрельбы полицейские оперативно задержали подозреваемого. Следствию на данный момент неясно, была ли стрельба как-то связана с самой морской свинкой или ее похоронами, или же конфликт был вызван другими причинами.

Семья погибшего, друзья и местные жители выражают скорбь и недоумение по поводу случившегося. Сам открывший стрельбу, которому предъявлено обвинение в убийстве, свои мотивы не объяснил.

Ранее полицейский вернул к жизни пострадавших на пожаре морских свинок и прослыл героем.