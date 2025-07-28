Завал после обрушения дома в Астрахани находится на уровне 2-го этажа

Объем завала после обрушения в жилом доме в Астрахани составляет несколько сотен кубометров. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«Высота завала достигает второго этажа, объем — несколько сотен кубометров. В основном — это кирпич и сложившиеся железобетонные перекрытия», — говорится в сообщении.
28 июля в Астрахани обрушилась часть многоквартирного жилого дома. Спасатели разбирают конструкции и эвакуируют жильцов. Инцидент произошел на улице Ляхова, 6. По информации МЧС России, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания.
ТАСС сообщало, что причиной обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани, предварительно, мог стать взрыв газа. Позже эту версию опровергли. Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверки и работают на месте инцидента.
Ранее губернатор опубликовал кадры обрушившегося в Астрахани дома.