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Губернатор опубликовал кадры обрушившегося в Астрахани дома

Губернатор Бабушкин показал кадры обрушившегося в Астрахани аварийного дома
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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин показал кадры обрушившегося в Астрахани аварийного дома. Они опубликованы в его Telegram-канале.

По словам Бабушкина, сообщение о разрушении дома поступило в 12:12 по местному времени (11:12 по мск).

После ЧП чиновник сообщил о досрочном расселении из аварийного жилья 3,5 тыс. человек и обсудил с министром строительства региона ликвидацию аварийного фонда. По его словам, до конца 2027 года из аварийного жилья будут расселены еще 11 тыс. человек.

В понедельник, 28 июля, в кирпичном доме № 6 по улице Ляхов была обрушена часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания. Причиной обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани, предварительно, мог стать взрыв газа. Здание было признано аварийным еще в 2020 году.

С места происшествия эвакуированы 15 человек. По имеющимся данным, пострадавших нет. На месте ЧП работают 96 спасателей с привлечением 28 единиц техники.

Ранее в Кузбассе жильцы пожаловались на состояние аварийного дома 1956 года постройки.

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