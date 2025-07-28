Россиянам объяснили, когда тепловой удар считается производственной травмой

В некоторых случаях тепловой удар считается производственной травмой и предполагает выплату пострадавшему соответствующей компенсации. Об этом RT рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

К производственной травме тепловой удар можно отнести, например, в случае, если работник получил его в ходе выполнения обязанностей, в результате чего его пришлось перевести на другую должность, если происшествие привело к потере или временной утрате трудоспособности или гибели человека.

«В зависимости от обстоятельств сотрудник может рассчитывать на выплаты. Так, больничный лист оплачивается в размере полного среднего заработка», — отметила Ганькина.

Помимо этого, пострадавшему должны компенсировать расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, также полагается выплата единовременной матпомощи. Все эти выплаты зависят от его состояния, степени утраты трудоспособности и суммы, которая потребовалась на реабилитацию. Страховые выплаты рассчитываются из нормативов, которые должны ежегодно индексироваться.

Важно, что работодатель должен заранее побеспокоиться об опасности жаркой погоды для сотрудников и, к примеру, предусмотреть для них гибкий график работы. Так, работников могут перевести из душного офиса на удаленку, а если речь идет о выполнении задач на улице, то вместо работы в пик жары ее можно сдвинуть на другое, более приемлемое время суток – к примеру, на вечер, отметила эксперт Роскачества.

«Ведь главное — не время, которое сотрудник сидит за компьютером, а результат и закрытые задачи», — заключила она.

До этого врач-трансфузиолог, терапевт Андрей Звонков рассказал, что головокружение, тошнота, рвота могут быть симптомами теплового удара, когда организм уже не может охлаждаться естественным путем. По его словам, такой перегрев может привести к нарушению биохимических процессов в тканях и органах, изменению состава крови и нарушению ее свертываемости. Чтобы помочь организму, он посоветовал исключить физическую активность, уйти в тень и пить больше воды.

Ранее россиян предупредили об угрозе получить тепловой удар в помещении и в тени.