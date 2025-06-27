Тепловой удар можно получить даже сидя в тени, предупредили россиян

Врач Савелова: тепловой удар грозит и в тени, и в помещении

Многие люди считают, что перегреться и получить тепловой удар можно только под воздействием прямых солнечных лучей. Однако это мнение ошибочно — тепловой удар возможен и в тени, и даже в помещении, заявила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-терапевт, врач-ревматолог, к.м.н. «СМ-Клиника» Елена Савелова.

Как объяснила врач, перегревание — это значительное повышение температуры тела под действием внешних тепловых факторов. В зависимости от чувствительности организма и длительности теплового воздействия перегревание имеет различные стадии — тепловой стресс, прогрессирующее тепловое истощение и тепловой удар. Тепловой удар — наиболее тяжелая форма перегревания, возникающая при повышении температуры выше 36,6 градуса и более. Такое состояние сопровождается расстройствами кровообращения и дыхания, нарушением сознания.

Получить тепловой удар, по словам врача, можно при определенных условиях. В частности, на открытом воздухе при температуре окружающей среды более +25 градусов и высокой влажности, когда нарушается терморегуляция человека за счет замедления испарения воды с поверхности кожи.

Тепловой удар может возникнуть и в душных, не проветриваемых помещениях с высокой температурой при повышенных или длительных физических нагрузках, в бане или сауне за счет ускорения метаболизма.

Также развиться тепловой удар может при ношении теплой одежды, закрывающей большую часть тела. Особенно этому подвержены дети грудного возраста при укутывании в теплые одеяла, расположении кроватки рядом с батареей или обогревателем, пребывании в закрытом автомобиле при высокой температуре окружающей среды.

Еще один фактор — несоблюдение питьевого режима. При повышенном потоотделении человек не восполняет потери в должном объеме, что может явиться отягчающим обстоятельством в получении теплового удара.

«Наиболее высокому риску теплового удара подвержены: дети и подростки, особенно с расстройством вегетативной нервной системы; пожилые люди; беременные женщины; люди имеющие сердечно-сосудистые, бронхо-легочные, эндокринные заболевания; лица, находящиеся в алкогольном и наркотическом опьянении. У данной категории людей снижены адаптационные механизмы терморегуляции, которые обеспечивают поддержание нормальной температуры тела», — подчеркнула врач.

По ее словам, человек, находясь на улице в жаркую и влажную погоду, может не осознавать появление первых симптомов теплового удара, полагаясь на мнимую безопасность пребывания в тени. Эти симптомы часто маскируются под обычную общую усталость, проявляясь слабостью, головной болью, головокружением, учащенным пульсом, потемнением в глазах, холодным потом, бледностью кожи. В более тяжелых случаях возможны рвота, покраснение кожи, повышение температуры тела до 39-41 градуса, галлюцинации, судороги и потеря сознания.

В целях профилактики теплового удара врач рекомендовала соблюдать правила.

Отказаться от занятий интенсивными спортивными тренировками и повышенными физическими нагрузками в дни с высокой температурой более +25 градусов с повышенной влажностью, жаркое время суток (предпочтительно время до 10:00 или позже 17:00). В жаркую погоду или закрытых плохо вентилируемых помещениях одеваться в легкую проветриваемую одежду из хлопчатобумажных тканей. Поддерживать водный баланс организма и принимать постепенно жидкость (из расчета 30 мл/кг веса), предпочтительнее питьевая вода. Исключить употребление алкоголя и других психоактивных веществ, влияющих на процессы терморегуляции.

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