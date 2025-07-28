Пассажиров отмененных рейсов «Аэрофлота» попросили не приезжать в аэропорт

Аэрофлот: просим пассажиров отмененных рейсов не пребывать в аэропорт вылета

Компания «Аэрофлот» попросила пассажиров отмененных рейсов не пребывать в аэропорт вылета. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«‎Просим пассажиров отмененных рейсов не пребывать в аэропорт вылета», — сказано в сообщении.

Проверить статус рейса можно на онлайн-табло сайтов аэропортов по всей маршрутной сети авиакомпании, напомнили там.

Россиян, купивших билеты на самолеты авиакомпании «Аэрофлот», после хакерской атаки на сервисы организации пересадили на другие рейсы.

Генеральная прокуратура Российской Федерации официально подтвердила, что масштабный сбой в информационных системах авиакомпании «Аэрофлот» стал результатом целенаправленной хакерской атаки. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла под особый контроль ситуацию в аэропорту Шереметьево, где из-за кибератаки были задержаны свыше 80 и отменены около 60 рейсов. По материалам прокурорской проверки инициировано уголовное преследование по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).

Ранее в Кремле прокомментировали хакерскую атаку на «Аэрофлот».