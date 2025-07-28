Пассажиров «Аэрофлота» пересадили на другие рейсы после хакерской атаки

Россиян, купивших билеты на самолеты авиакомпании «Аэрофлот», после хакерской атаки на сервисы организации пересадили на другие рейсы. Подробности в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ.

«Минтрансом и Росавиацией совместно с «Аэрофлотом» организована работа по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Победа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас специалисты «Аэрофлота» активно работают над восстановлением сервисов. Другие авиакомпании работают в штатном режиме, а аэропорты России принимают и отправляют рейсы.

28 июля сбой в сервисах «Аэрофлота» привел к хаосу в аэропорту Шереметьево. Утром сотни пассажиров столкнулись с отменами и переносами рейсов. Сама авиакомпания подтвердила факт сбоя в информационных системах, порекомендовав пассажирам следить за онлайн-табло и объявлениями в аэровокзалах.

По данным Генпрокуратуры РФ, причиной сбоя стала хакерская атака. Ответственность за инцидент взяли на себя группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow. В своих заявлениях они утверждали, что в течение года имели доступ к внутренней сети авиаперевозчика.

Ранее в Кремле прокомментировали хакерскую атаку на «Аэрофлот».