Москвичам рассказали о погоде до конца июля

Синоптик Шувалов: в Москве и Подмосковье до конца июля будет солнечно и жарко

На этой неделе в Москве и Подмосковье сохранится хорошая погода – будет ясно, солнечно и сухо, пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Осадки с грозами вернутся в столичный регион не раньше августа, заверил он в беседе с RT.

В ближайшие дни дневные часы в столичном регионе сохранится жаркая погода – воздух будет прогреваться до +30 градусов. При этом ночью температура воздуха перестанет доходить до «тропических» показателей и будет стремиться к +15 градусам, отметил синоптик.

В целом до конца июля в регионе будет солнечно, жарко и сухо, а вот август начнется с временных дождей с грозами, заключил Шувалов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в регионах Северо-Западного федерального округа, в Краснодарском крае, на Северном Кавказе, на юге Сибири, в Якутии и на Сахалине ожидается аномально жаркая погода. По его словам, температура в этих регионах будет превышать на норму на 5 градусов и выше. Он уточнил, что в Мурманской, Архангельской, Ленинградской областях, в Ненецком автономном округе, Карелии до среды будет сохраняться тридцатиградусная жара.

Ранее синоптик спрогнозировал июльские заморозки в Сибири.