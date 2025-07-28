В Татарстане школьные чаты переведут на Max

Школьные чаты в Татарстане с 1 сентября перейдут на национальный мессенджер Max. Об этом РИА Новости сообщили в Минобрнауки республики.

Другие подробности о переходе неизвестны. Кроме того, информации о том, будут ли закрыты другие каналы связи между учениками и родителями, не сообщалось.

До этого стало известно, что правительство Кемеровской области полностью переводит все рабочие коммуникации на отечественную платформу Max. Об этом решении объявил глава региона Илья Середюк. По его словам, миграция на новый сервис затронет все уровни исполнительной власти, включая чаты правительства Кузбасса, муниципальных администраций и их структурных подразделений.

Аналогичные решения ранее были приняты в Санкт-Петербурге и в Новосибирске. В Татарстане нововведение коснулось системы образования.

18 июня Совет Федерации одобрил законопроект, направленный на стимулирование развития российских цифровых сервисов. Документ предусматривает создание в России национального многофункционального цифрового сервиса, функционирующего в качестве мессенджера.

Ранее были названы сроки внедрения «Госуслуг» в национальный мессенджер Max.